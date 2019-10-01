انتحل صفة رجل شرطة.. تجديد حبس العاطل النصاب في مصر الجديدة

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة مصر الجديدة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، من أصحاب الكافيهات والمطاعم، فى منطقة مصر الجديدة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا بورود اتصال هاتفى لقسم شرطة مصر الجديدة من م غ، 29 سنة، صاحب كافيه يشكو من حضور أحد الأشخاص للكافيه ملكه مدعيا أنه من رجال الشرطة وطلب منه مبلغا ماليا نظير عدم تحرير محاضر مخالفات ضده إلا أنه ارتاب فى أمره فقام بالإبلاغ.



وانتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط المتهم وتبين أنه يدعى م ر، 49 سنة، حاصل على دبلوم تجارة وسابق اتهامه فى قضيتين".



بمواجهته بما جاء فى أقوال المبلغ أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة واعترف بارتكابه 3 حوادث بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم بأسلوب انتحال صفة رجل شرطة، وأقروا بعدم تحريرهم محاضر بتلك الوقائع.



تم تحرير محضر اللازم بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيق.