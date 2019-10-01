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ثقافة

الآثار: استعادة 22698 قطعة مهربة من الخارج خلال 3 سنوات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 04:58 م
التابوت الذهبي في
التابوت الذهبي في متحف الحضارة
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علاء المنياوي

كشفت وزارة الآثار أنها تسعى دائما لاستعادة القطع الأثرية المهربة بالخارج،ففي عام ٢٠١٦ تم استرداد ٢٦٣ قطعة أثرية، وفي عام ٢٠١٧ تم استرداد ٥٥٣ قطعة أثرية.

جاء ذلك في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة استعادة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ، حيث نجحت مصر في استرداده من أمريكا.

وطبقا لبيان الوزارة، فإنه في عام 2018 تم استرداد 222 قطعة أثرية بالإضافة إلى عدد21660 عملة أثرية، وأخيرا عام ٢٠١٩ تم استرداد هذا التابوت.

وقالت الوزارة إنه هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع عدد من الدول المختلفة والتي ساهمت كثيرا في عملية استرداد القطع الأثرية المهربة. ومن أهمها الإتفاقية الموقعة مع الخارجية الأمريكية، والاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري، وكذلك الاتفاقية الموقع مع الحكومة الأردنية الهاشمية.
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