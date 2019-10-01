مدحت صالح ومي فاروق في شرم الشيخ احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

يحيي الفنان الكبير مدحت صالح، والنجمة الشابة مي فاروق، والمُطربة الصاعدة يسرا سعوف حفل شبكة قنوات "MBC مصر"، للاحتفال بذكري انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.



ويُقام الحفل مساء السبت المُقبل، بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وسيُقدم خلاله الفنان الكبير مدحت صالح مجموعة مُنتقاه من أبرز وأجمل أعماله الفنية منها أغنيات "ياللي رايح سينا"، و"النور مكانه في القلوب"، و"زي ما هي حبها"، و"قلب واحد"، و"كوكب تاني"، و"بارمي السلام"، و"وعدي"، و"وابن مصر"، و"وبنتي وحبيبتي"، و"الله ياسيدي"، و"أسمر يا أسمر يا اسمراني"، و"بنت القلب"، و"ماشيين في السكه".



وتُغني النجمة الشابة مي فاروق مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات "فكروني"، و"مصر التي في خاطري"، و"يا حبيبتي يا مصر"، "طيب وأنا مالي"، و"يا شمس ومنورة"، و"سلم علي"، و"طاير ياهوي".



وتُغني النجمة الصاعدة يسرا سعوف مُختارات متنوعة من الأغاني منها أغنيات، "عيون القلب"، و"هوا يا هوا"، "لولا الملامة"، و"مشربتش من نيلها"، و"أحلف بسماها وبترابها".



ومن زاويته عبر الفنان مدحت صالح عن سعادته الكبيرة بالمُشاركة مُجددًا في هذه المناسبة الوطنية الغالية على كل مصري والغناء في مدينة السلام، وقال إنه يشعر بالفخر والسعادة لوجوده مرة أخري مع أهالي سيناء ومشاركته لهم في الاحتفال بذكري نصر أكتوبر الخالد، وأشار مدحت صالح إلي أنه يأمل أن يُشارك مع زملائه الفنانين في تقديم لحظات من السعادة لأهالي سيناء خلال الحفل.



وأثني الفنان مدحت صالح على مُبادرة شبكة قنوات "MBC مصر" المُستمرة بإقامة هذه الحفلات الناجحة. وقال إنه يتمني أن تتزايد الحفلات الغنائية الجماهيرية في المُحافظات المُختلفة وبما يُحقق الكثير من البهجة والمُتعه للجمهور المصري، وعلى الدعم الكبير الذي يُقدمه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإقامة هذه التظاهرات الفنية الكبيرة.



قالت النجمة الشابة مي فاروق إنها سعيدة بمُشاركتها لأول مرة في حفلات نصر اكتوبر من شرم الشيخ، وتأمل مي أن تكون عند حسن جمهور سيناء الذي سيحضر الحفل وملايين المُتابعين عبر الشاشة.



وأشارت النجمة الصاعدة يُسرا سعوف إلي أنها تشعر بالسعادة الغامرة لأنها تلتقي الجمهور المصري لأول مرة في حفل مُباشر وفي مناسبة وطنية عربية عظيمة.