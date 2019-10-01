ضبط 20 طن فسيخ فاسد «مدود» تم تخزينها في حظيرة ماشية بـ إدكو

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة ضربة قاضية لتجار الكسب غير المشروع، وتمكنت بمشاركة إدارة شرطة مباحث التموين من ضبط ٢٠ طن فسيخ فاسد غير صالح للاستهلاك الآدمى لاحتوائه على ديدان وحشرات أخرى بداخل حظيرة ماشية بإدكو.



كانت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية قادها العقيد وجدى الصيرفى مدير إدارة شرطة مباحث التموين بالتنسيق مع المحاسب إسماعيل شلبى وكيل وزارة التموين والتجاره الداخليه بتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد داهمت عدة محلات لبيع الأسماك المملحة وحظيرة ماشية تستخدم تمليح وتخزين الفسيخ بادكو وتمكنت من ضبط 20 طن من الفسيخ الفاسد والممتلئ بالديدان وغير صالح للاستهلاك الادمى .



وشدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تشديد الرقابة الصحية والتموينية علي الأسواق والمنشآت الغذائية وضمان صلاحية الأغذية المتداولة بالأسواق داخل نطاق محافظة البحيرة حفاظًا علي صحة المواطن البحراوي .



شارك بالحملة اللواء وحيد الحضري رئيس مركز ومدينة إدكو ،فتحي احمد وهبه مدير إدارة تموين ادكو . ولجنة الصحة العامة برئاسة الدكتور فارس حبيب رئيس قسم الرقابة التموينية بإدكو ،و محمد مصطفى البنا ،ابراهيم عبد الهادي صادومة ، احمد حسن البنا المفتشون بادارة تموين ادكو والدكتور حسام خرابة من الطب البيطري، ومحمد بركات مراقب عام الأعذية بمديرية الصحة بالبحيرة.



تم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.



وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

