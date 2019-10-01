بندق.. خالد الغندور يغازل الجمهور بهذه الطريقة.. شاهد

نشر الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، صورة جديدة له على صفحته بموقع الصور الشهير "إنستجرام"،





وظهر خالد الغندور داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية زيستعرض لياقته البدنية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.





ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة الخميس المقبل في الجولة الثانية للدوري الممتاز.



يذكر أن جينيراسيون رفض خوض مباراة الإياب ضد الزمالك لنقلها دون موافقته من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيلها لمدة 24 ساعة.



وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 9 أكتوبر المقبل ، موعدا لإقامة قرعة المجموعات ، بعد أن تحدد تصنيف الفرق بشكل مبدئي ، بعد حسم جولات إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستثناء أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، والذي يصدر قرار بشأنها خلال أيام قليلة.



