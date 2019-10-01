15 دقيقة.. توتنهام يتقدم وبايرن يتعادل 1 - 1 في مباراة مثيرة

مرت ربع ساعة من المباراة التي تجمع فريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والنتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدف لكل فريق.





تقدم الكوري الجنوبي سون هيونج مين جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لفريقه، بإحرازه الهدف الأول في شباك فريق بايرن ميونخ في الدقيقة 12، بعد اختراقه من الجهة اليمنى، ليدخل بالكرة في منطقة الجزاء ، ويسددها بقوة ، تسكن الشباك ، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.





وبعدها بدقيقتين ، عادل الألماني جوشوا كيميتش النتيجة للفريق البافاري ، بهدف رائع ، عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ، لتسكن شباك لوريس حارس مرمى توتنهام ، معلنة عن هدف التعادل.



