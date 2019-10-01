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ثقافة

متحف المنيل يحتفل بذكرى أكتوبر على طريقة خلي السلاح صاحي بعد غد

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:55 م
قصر المنيل
قصر المنيل
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علاء المنياوي
ينظم متحف قصر المنيل احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على طريقته الخاصة، وذلك يوم الخميس المقبل في سراي الإقامة بالقصر، وذلك بعنوان"خلي السلاح صاحي".

الاحتفالية عبارة عن معرض يتضمن مجموعة منتقاة من أجمل واندر وأثمن الأسلحة والسيوف والخناجر والغدارات، والتى اقتناها الأمير محمد على توفيق داخل قصره بالمنيل.

من جانبه قال د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف: هى مجموعة متميزة ومتنوعة مختلفة من الأسلحة سواء السيوف أو الخناجر أو السكاكين والأسلحة النارية.

وتابع: زخرف بعضها بحروف من ذهب، وحملت اسم الصانع وآيات قرآنية وعبارات حماسية ودعائية، منها ما كساه بالفضة والقطيفة ومنها ما طعم بالأحجار الثمينة.

وأضاف: يقتني متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل مجموعة من الأسلحة المعدنية الهجومية، كالسيوف والخناجر والطبر "البلطة"، والتي آلت إلي منشئ القصر محمد على توفيق سواء بالأهداء أو الشراء.
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