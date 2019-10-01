من هنا الزاهد لـ رانيا يوسف وغادة عادل.. 35 صورة لإطلالات مثيرة للجدل خلال سبتمبر ..صور

شهد شهر سبتمبر إطلالات كثيرة لنجمات ومشاهير ظهرن بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية كالمهرجانات أو الحفلات الغنائية، أو غيرها من المناسبات.





وأثارت إطلالات النجمات والمشاهير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى سواء بسبب التصميمات الجريئة أو اختيار الإطلالات غير الموفقة، وبالأخص فى مهرجان الجونة السينمائى.





رانيا يوسف وغادة عادل من النجمات اللاتى أثرن جدلًا واسعًا؛ بسبب الفساتين التى ظهرتا بها فى حفل مهرجان الجونة السينمائى، حيث ظهرت رانيا يوسف وغادة عادل بفساتين مثيرة وجريئة ، وخطفت الفنانة الخليجية أحلام الأنظار بإطلالالتها التى ظهرت بها، وكشفت عن رشاقتها وخسرتها عدة كيلوجرامات.





وظهرت الفنانة لقاء الخميسي بأكثر من إطلالة أثارت الجدل فى مهرجان الجونة، وكان من ضمن إطلالتها فستان ذهبى لافت وشبه البعض بالأوسكار، وظهرت أيضا الفنانة منى ذكى بفستان غريب لم ينل إعجاب متابعيها على مواقع التواصل، وهكذا الفنانة بشرى لم توفق فى اختيار الفستان.





وتألقت الفنانة هنا الزاهد فى حفل زفافها على الفنان أحمد فهمى بفستان أنيق وراق من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، وقد اتسم الفستان بأنه معتمد على القماش الراقى المطرز بالتطريزات الرقيقة والناعمة غير المبالغ فيها، كما تميز بـ ذيل طويل وأكمام شفافة متوسطة الطول، فيما بلغت تكلفة التصميم ما يقرب من 100 ألف جنيه مصرى، حسبما صرحت إحدى مصممات الأزياء، كما علم صدى البلد أن بلغت تكلفة مكياج هنا الزاهد ما يقرب من 15 ألف جنيه، فيما بلغت تكلفة تصفيف شعرها 6000 جنيه.





وخطفت الأنظار مجموعة من النجمات اللاتى تخطى عمرهن الخمسين حول جمالهن وإطلالتهن اللاتى ظهرن بها فى مهرجان الجونة السينمائى، ومن أبرزهن الفنانة يسرا وليلى علوى و شيرين رضا و إلهام شاهين وغيرهن من النجمات.