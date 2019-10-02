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ثقافة

رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
فرحة أثرية بعودة
فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب
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علاء المنياوي
وسط حشد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام والسفراء، وقفتا تراقبان تجمع كل هؤلاء حول التابوت المذهب للكاهن نجم عنخ لرؤيته عن قرب في متحف الحضارة،وذلك بعد ما تمت إستعادته من متحف المتروبوليتان في أمريكا،وقد بدت عليهما أثار السعادة بأن يضم المتحف مثل هذا الكنز الرائع.

إنهما سماح سامي مدير قسم النسيج والبردى بمتحف الحضارة ومسئولة عن التابوت المذهب، وهند طه مدير قسم المجموعات بالمتحف وعضو لجنة تسلم التابوت،حيث رصدت كاميرا موقع صدي البلد ذلك أثناء حضورها للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأثار في المتحف لإعلان تفاصيل عودة التابوت.

سماح سامي قالت لـ"صدى البلد" في أثناء المؤتمر أن عودة التابوت تؤكد إهتمام وزارة الأثار بكنوزنا وتراثنا،وبدعم الدولة تمكنا من إستعادته بجهود وتنسيق رائع مع وزارة الخارجية،والتابوت في حالة جيدة جدا وقد أجريت له ترميمات رائعة قبل عودته إلي مصر.

من جانبها قالت هند طه أنهم بعد معاينة التابوت اكتشفنا انه كارتوناج وليس خشب، موضحة لنا أن تقنية الكارتوناج عبارة عن نسيج عليه طبقة من الجص،وعليه طبقة أخري مذهبة،مؤكدة أن حالة التابوت ممتازة،حيث تم ترميمه هناك في متحف المتروبوليتان.

يذكر أن التابوت كان معروضا في متحف "المتروبوليتان"بنيويورك،وقد خرج من مصر بطريقة غير شرعية،ثم بطريقة ما وصل إلي متحف المتروبوليتان الأمريكي الذي اشتراه بتصريح مزور عام ١٩٧١.
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
رصدناها في متحف الحضارة.. سر فرحة أثرية بعودة تابوت نجم عنخ المذهب من أمريكا.. صور
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