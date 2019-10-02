أنا حافظ سجون مصر.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي

ردّ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الشكوى التي تقدم بها مسئولي النادي الأهلي، صباح أمس الثلاثاء لعدد من الجهات السيادية، بسبب الهجوم الذي شنّه عليهم رئيس القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.





وقال مرتضى منصور خلال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" الذي يبث عبر قناة الحدث الفضائية: "‏مع احترامي للجهات اللي الأهلي بعتلها شكاوي، أنت بشتمني وتشتكي؟ لو أنت مؤدب محترم أنا مليش دعوة بيك، وكل الشكاوي ولا هتهز شعرة من راسي".





وتابع: "‏الخطيب أفشل إداري في تاريخ مصر، ‏أنت فاكر يا خطيب أنك تقدر توقع بيني وبين جماهير الأهلي؟ جماهير الأهلي بتحبني".



