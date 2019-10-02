دراسة تكشف أفضل ساعات النوم خلال اليوم.. استغلها

كشفت دراسة جديدة بأن طلاب الجامعات الذين يحصلون على ما لا يقل عن 7 ساعات نوم كل ليلة لديهم درجات أفضل، وأداء أقوى.



وجد الباحثون أن الحصول على 6 ساعات ونصف من النوم كل ليلة أدى إلى انخفاض درجات الطلاب بنسبة 50% من متوسط ساعة واحدة فقط كل ليلة مغلقة، وفقًا للدايلي ميل.



وللأسف كان أداء الطلاب الذين ذهبوا إلى الفراش بعد الساعة الثانية صباحًا أسوأ في الاختبارات، حتى لو حصلوا على 7 ساعات من النوم، فلا تكفيهم.



يقول الفريق القائم بالدراسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إن النتائج تضيف دليلًا إضافيًا على سبب قلة النوم ومدى أهمية التأكيد على قيمة النوم لنجاح الطلاب.





نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالأمر نفسه، مما أدى إلى توقيع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جيري براون على مشروع قانون يحظر المدارس المتوسطة والثانوية العامة في الولاية من البدء "قبل الساعة 8.30 صباحًا".



ويقول الدكتور غروسمان واضع الدراسة: "إذا أردت الحصول على قدر معين من النوم ... بالنسبة لأوقات معينة من اليوم هي الأفضل، الذهاب إلى السرير عند العاشرة أو الثانية عشرة أو الواحدة بعد الظهر، لا يؤثر على أدائك ويكون هو نفسه".



"ولكن إذا ذهبت إلى السرير بعد ساعتين منهما، يبدأ أدائك في الانخفاض حتى لو حصلت على نفس الـ7 ساعات، لذلك الكمية ليست كل شيء.

