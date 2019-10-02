مافيش سجاير ولا موبايلات.. منع التدخين والمحمول في المدارس للطلاب والمعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية، تشدد على تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.



ومن أبرز بنود لائحة الانضباط المدرسي التي شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بها، منع استخدام التليفونات المحمولة داخل المدارس، خاصة أثناء سير العملية التعليمية سواء للمعلمين أو الطلاب.



كما شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة منع التدخين نهائيا في المدارس أثناء اليوم الدراسي.



وأكدت الوزارة كذلك ضرورة التنبيه على المدرسين بعدم مغادرة الفصول إلا بعد انتهاء وقت الحصة إلا في الضرورة القصوى، وفي حالة خروج التلاميذ للفسحة يراعى عدم مغادرة المدرسين للفصول إلا بعد التأكد من خروج جميع التلاميذ في نظام وأمان.