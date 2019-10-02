وفاة مشجع لريفر بليت قبل السوبر كلاسيكو

توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.



وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية.



ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، التي انتهت بفوز ريفر بهدفين دون رد.



على جانب آخر، اعتقلت شرطة بوينس آيرس شخصين تسببا في أعمال شغب، في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.