Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وفاة مشجع لريفر بليت قبل السوبر كلاسيكو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
توفي مشجع لريفر بليت، بعدما تعرض لأزمة قلبية قبل مواجهة بوكا جونيورز، في ذهاب نصف نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأشارت هيئة الرعاية الطبية للطوارئ، إلى أنها دفعت بسيارة إسعاف إلى جسر لابرونا، المؤدي لاستاد المونومينتال، عقب تلقي إشارة بوجود شخص تعرض لأزمة قلبية.

ولدى وصول السيارة، تم التحقق من وفاة مشجع لفريق ريفر بليت، يدعى ألدو هوجو مارتين (51 عاما)، كان قد توجه للاستاد مع ابنه لمشاهدة المباراة، التي انتهت بفوز ريفر بهدفين دون رد.

على جانب آخر، اعتقلت شرطة بوينس آيرس شخصين تسببا في أعمال شغب، في محيط الملعب الذي استضاف اللقاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع سعة ملعب ريفر بليت قبل السوبر كلاسيكو

قبل موقعة ليبرتادوريس.. تعرف على صراع المليونيرات والفقراء بين ريفربليت وبوكا جونيور

التشكيل الرسمي لمواجهة ريفر بليت وبوكا جونيورز.. تعرف عليها

مدرب ريفر بليت يدخل تاريخ السوبر كلاسيكو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

شاهد.. ريم البارودي تستغني عن شعرها القصير.. والجمهور: الطويل عليكي أحلى

فقدت وزنها.. هنا الزاهد في أول ظهور مع زوجها أحمد فهمي

للرسائل فقط.. واتساب يختبر ميزة جديدة لهواتف أندرويد

بعد شكاوى الأهلي ضده.. مرتضى منصور:أنا حافظ سجون مصر.. وهذا موقف تركي آل شيخ

هاف ستومك يبرز خصرها الصغير.. الجمهور يشبه رشا مهدي بـ سعاد حسني

مافيش سجاير ولا موبايلات.. منع التدخين والمحمول في المدارس للطلاب والمعلمين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة ورقيقة.. حلا شيحة بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: «أحلى صباح»

من غرفة نومها.. إنجي وجدان تتألق بالأحمر المنقوش والشعر الكيرلي

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 40 صورة تبرز جمال نرمين الفقي