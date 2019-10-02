الكاتبة جو لويد تفوز بجائزة بي بي سي للقصة القصيرة عن قصة الخالدة

حصلت الكاتبة البريطانية "جو لويد" على جائزة "بى.بى.سى" للقصة القصيرة عن قصتها "الخالدة"، وهى مستوحاه من يوميات إمرأة فى القرن الثامن عشر، وتصل قيمة الجائرة إلى 15 ألف استرلينى.



وتتناول القصة أحداثا حقيقة لسيدة تدعى "مارثا" عاشت فى القرن الثامن عشر، وتدعى أنها صديقة لعائلة غير مرئية، فى قصر غير مرئى فى مقاطعة "كارنا فورنشاير"، واكتشفت الكاتبة البريطانية أحداث حياة السيدة "مارثا" عندما كانت تبحث فى قاموس السير الذاتية على شبكة الإنترنت.



وقال رئيس القضاة ومحطة بي بي سي نيكي بيدي إن القرار كان بالإجماع وتم اختيار 5 مؤلفين: لويدز، لوسي كالدويل، ليندا كلارك، جاكلين كروكس وتامسين جراي، لتتمكن لويد من التغلب عليهم والفوز بالجائزة.