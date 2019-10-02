سيدة متهورة تتسلل إلى قفص الأسد وترقص بحديقة الحيوان .. فيديو

أظهرت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اللحظة التي تمكنت فيها سيدة متهورة من الدخول إلى قفص الأسد في حديقة حيوان بمدينة "نيويورك" الأمريكية، قبل أن تبدأ في المزاح بشأن ما قامت به والتعامل مع الأمر بسخرية، بالرغم من أنه بدا أنها كانت متواجدة على مسافة قريبة من الأسد الإفريقي.



وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه السيدة، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها، قد تجاوزت حاجز الأمان ودخلت إلى قفص الأسد في حديقة حيوانات "برونكس".



وشوهدت هذه السيدة في بداية الفيديو وهي تلوح للأسد فيما كانت تقف على مقربة منه، قبل أن تبدأ بعد ذلك في الرقص أمامه في مشهد لا يُصدق، وهو ما أصاب زوار الحديقة بالذعر والذهول في الوقت ذاته.



وأشارت "ديلي ميل" إلى وجود خندق خرساني يفصل ما بين تلك السيدة وبين الأسد، لكن بالرغم من ذلك أثار الفيديو الخاص بالواقعة موجة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد الرواد قائلًا: "آمل أن تذهب إلى السجن.. هذا تصرف أحمق"، وعلقت أخرى قائلة: "حتى الأسد يدرك أن هذه السيدة حمقاء".



وأكدت إدارة حديقة حيوانات "برونكس" هذه الواقعة في تصريح لشبكة "NBC New York" الإخبارية، موضحة أن العاملين في الحديقة تلقوا تقريرًا يفيد بأن شخصًا ما قد تسلق حاجز الأمان؛ وكذلك أشارت إلى أن ذلك الفعل يعد انتهاكًا خطيرًا وتعديًا غير قانوني، وكان يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابة خطيرة أو حتى إلى الوفاة.



وشددت إدارة الحديقة على أن الهدف من وجود القواعد وحواجز الأمان يتمثل في الحفاظ على سلامة الزوار والعاملين بالحديقة وكذلك الحيوانات.



يذكر أن هذه السيدة لم تتعرض للأذى جراء ما قامت به، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضدها أم لا.





