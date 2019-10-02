بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.



وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 142 المتجهة إلى ينبع ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.



وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.



وأكدت المصادر، استقرار حركة إقلاع وهبوط الطائرات وفقا لمواعيدها المقررة بجداول التشغيل، دون وجود أي مؤثرات خارجية على الحركة الملاحية بالمطار.