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مرأة

ستجد شريك العمر.. برج الميزان والربع الأخير من العام

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 02:34 م
صدى البلد
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قسم المرأة
يعرف عن برج الميزان أنه من الأبراج الهوائية المحببة، ويمتلك شخصية قوية قادرة على اتخاذ القرارات فى حياته، ويتميز أيضًا أنه من الأبراج العقلانية التى تساعدك على حل المشكلات وتستطيع تكوين الصداقات بشكل كبير.

وقالت خبيرة الأبراج منى أحمد إن برج الميزان من الأبراج التى تعيش فى ضغوطات كبيرة منذ 7 سنوات، وإذا كان لديه شريك حياة فأنه قام بخداعه وتحول الموضوع إلى صدمة بالنسبة له.

وأضافت منى أحمد أن برج الميزان يجب أن يتفائل لأن الجميع يستمد منه التفاؤل وأن قلبه سوف يجد شخصا جديدا، وأن مشاكلة سوف تحل وسيجد حياة جديدة جميلة ومرحة.
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