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ثقافة

موقع مصر في عيون جمال حمدان.. ندوة بثقافة الإسكندرية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 01:55 م
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية، حيث شهد قصر ثقافة الشاطبي ندوة بعنوان "مصر فى عيون جمال حمدان" أدارها الأديب محمد عبد الوارث، تحدث خلاله محمود عوضين وكيل وزارة الثقافة سابقا، عن تاريخ مصر الذي فسره الكاتب جمال حمدان صاحب كتاب وصف مصر، في معادلة واحدة وهي كلما زادت أهمية الموقع عن الموضع كانت مرحلة المستعمرة، وكلما زادت أهمية الموضع عن الموقع كانت مرحلة الإمبراطورية، مما يعني أن موقع مصر من أهم المواقع الاستراتيجية في العالم.

عقد قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "مسئوليات مصر لاستعادة ثقة الدول الإفريقية" بمدرسة برج العرب الثانوية للبنين، تحدثت خلالها مسئول الثقافة العامة عن ريادة مصر ومسئوليتها تجاه إفريقيا منذ القدم، والمتمثلة في الدعم الثقافى والديني من خلال إرسال الأزهر الشريف بعثات لنشر تعاليم الإسلام، ومن الناحية الإقتصادية قالت تم فتح أسواق للمنتجات المصرية في معظم دول إفريقيا، وحديثا تزعمت مصر الاتحاد الإفريقي مما يعبر عن مكانة مصر الريادية .

أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان "مائة عام على الاكتشافات المصرية" تناول خلالها د. محمد السيد مدير البحث العلمى للأثار الغارقة، مفهوم الآثار الغارقة وفقا لمنظمة اليونسكو، وأهم المناطق التي تتم فيها الأبحاث، وما تم العثور عليه من آثار، كما تم عرض لقطات توضح كيفية نقل ودراسة القطع المكتشفة تحت الماء.

نظم قصر ثقافة الأنفوشي زيارة لمتحف الفنان شادي عبد السلام بمكتبة الإسكندرية، وخلال الزيارة تعرف الرواد على أعمال المخرج الكبير من تصميمات لمشاهد سينمائية وملابس وأكسسوارات، وأدوات الرسم الخاصة به ومكتبته الخاصة.
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