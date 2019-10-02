محافظ الدقهلية: 170 مواطنا سيستفيدون من معاش التضامن خلال الشهر الحالى

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية أنه تم إنفاق 10 مليارات جنيه على مشروعات قومية بالدقهلية، كما تم دخول 30 مدرسة للخدمة في سبتمبر الماضي بتكلفة 450 مليون جنيه وطرح 28 مدرسة جديدة للانشاء، وإنشاء محطة محولات بتمي الأمديد بتكلفة بلغت ما يقرب من 2 مليار جنيه.



وأضاف شاروبيم، أن 30 ألف مستفيد جديد من المعاشات بالدقهلية، سيتم إضافتهم خلال أكتوبر الجاري، وان إجمالي المستفيدين من معاش التضامن بلغ 170 ألف مواطن بالمحافظة خلال أكتوبر الجاري، وسيتم رفع قيمة معاش تكافل وكرامة ليصل إلى 450 جنيها.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم توقيع 409 عقود تقنين وسيتم إعفاء الحالات الغير قادرة من دفع مقابل التصالح للمباني، وأن 1.8 مليون مواطن بالجمهورية عادوا للاستفادة من السلع التموينية.



وأكد شاروبيم، أن الدقهلية لديها مركز تدريب معتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يخدم شرق الدلتا ،ولدينا مجتمع مدني عطاء وصلت إسهاماته في الدقهلية أكثر من موازنة الخطة.



وأكد محافظ الدقهلية، أنه لن يتم رصف أي شارع إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق الأساسية له وسيتم تغيير الصرف الصحي بشارعي الجيش وعبدالسلام عارف خلال فترة وجيزة، وافتتاح 3 ميادين في مدينة المنصورة خلال احتفالات أكتوبر، كما سيتم الانتهاء من تطوير سوق السمك بالسنبلاوين نهاية يونيو.