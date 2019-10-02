أشرف حكيمي يقود بوروسيا دورتموند أمام سلافيا براغ في دوري الأبطال

أعلن السويسري لوسيين فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، تشكيل فريقه، لملاقاة نظيره سلافيا براغ التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء التشكيل كالآتي:
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: رومان بوركي
خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماتياس هوملز - أكينجي - لوكاس بيتشيك
خط الوسط : توماس ديلاني - أكسل فيتسل - رافاييل جاريرو
خط الهجوم: ماركو رويس - خوان براندت - سانشو
يذكر أن بوروسيا دورتموند تعادل في مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام برشلونة، بينما تعادل سلافيا براغ أمام إنتر ميلان.
خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماتياس هوملز - أكينجي - لوكاس بيتشيك
خط الوسط : توماس ديلاني - أكسل فيتسل - رافاييل جاريرو
خط الهجوم: ماركو رويس - خوان براندت - سانشو
يذكر أن بوروسيا دورتموند تعادل في مباراته الأولى في دوري الأبطال أمام برشلونة، بينما تعادل سلافيا براغ أمام إنتر ميلان.