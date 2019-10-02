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توك شو

هنا شيحة تكشف عن أكثر أدوارها الفنية اختلافا.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:04 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قالت الفنانة "هنا شيحة" إن أول بطولة شبابية لها كانت في مسلسل "البر الغربي" وأن الذي رشحها لهذا الدور هو الأستاذ اسماعيل عبد الحافظ لهذه البطولة الشبابية.

وأضافت هنا شيحة، في حوارها علي فضائية "تن"، أن دورها في مسلسل "حمادة عزو" و "حب البنات" من أحب الأدوار إليها.

وذكرت هنا شيحة، أن دورها في مسلسل شارع عبد العزيز كان أكثر الأدوار اختلافا عن باقي أعمالها السابق في هذا المسلسل وأن هذا المسلسل كان من أكبر النجاحات لها.

وأشارت إلى أن محمد بشير و دينا كوريم قد عرضوا عليها مسلسل طرف ثالث، وأن هذه كانت فرصتها لعمل أكثر الأدوار اختلافا بالنسبة لها لإخراجها من الأدوار التي حصرت فيها.
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