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برلمان

برلماني يزف بشرى للمقبلين على الزواج حول انخفاض أسعار الذهب

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:55 م
الذهب
الذهب
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معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن تراجع أسعار الذهب ترتبط بالأسعار العالمية ، فحينما تكون هناك توترات فى العالم وعلى رأس هذه الأزمات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ، أدى ذلك الى تراجع أسعار الذهب.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فى حال التوصل لحلول بشأن الحرب التجارية الدائرة بين أمريكا والصين فإننى أتوقع تراجع أسعار الذهب حوالى 15%.

وفيما يتعلق بتراجع أسعار الحديد أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن تراجع أسعار الحديد ، جاء نتيجة ضعف الطلب على الحديد العالمى وانخفاض سعر خام البيليت على مستوى العالم ، ما أدى إلى وجود تراجع عالمى لسعر الحديد.

وأوضح أن انخفاض أسعار الحديد سيؤدى إلى انخفاض أسعار الاسمنت ومواد البناء وبعض الخامات الاخرى مثل النحاس والألومنيوم.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية تراجعا ملحوظا ليستمر فى حالة التراجع التى عليها مؤخرا.

وسجلت أسعار الذهب الأربعاء عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 670 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب عيار 24 سجل 766 جنيهًا.

وسعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 574 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 447 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب 23814 جنيهًا للأوقية، وسجل سعر الجنيه الذهب 5360 جنيهًا، وسعر كيلو جرام الذهب عيار 24 بلغ 788,571 جنيهًا.

وشهدت أسعار الحديد تراجعا مقارنة بالأسبوع الماضى، وفقا للعرض والطلب، فتباينت الاسعار بين الشركات، حيث تراوح السعر ما بين 10850 جنيها للطن إلى 11250 جنيها للطن.
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