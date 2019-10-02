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أخبار العالم

إصابة نائب قائد عمليات بغداد مع اشتعال مظاهرات ساحة التحرير

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:36 م
مظاهرات العراقيين
مظاهرات العراقيين
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وكالات
ذكر مراسل قناة العربية أن نائب قائد عمليات بغداد اللواء محمد صبري أصيب أثناء تفريق متظاهرين قرب ساحة التحرير.

وتحولت التظاهرات إلى العنف حيث قام المتظاهرون بحرق نقاط تفتيش أمنية في ساحة التحرير ببغداد.

وانطلقت مظاهرات في بغداد وعدة محافظات، وأكدت وكالة الأنباء العراقية انطلاق أكثر من تظاهرة في بغداد، فيما انطلقت تظاهرات أخرى في ذي قار والديوانية وديالى والمثنى وبابل وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وكركوك، حتى الآن.

وأشاروا إلى أن المتظاهرين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد.
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