بـ جينز ثلجي وقميص أبيض.. نيرمين ماهر تتألق بإطلالة كاجوال على إنستجرام

نشرت الفنانة نيرمين ماهر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الإنستجرام، حيث تألقت باطلالة كاجول مميزة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها، واناقتها، وقال بعضهم: رقيقة جدا، الجميلة، بحبك كثير.



وارتدت نيرمين ماهر فى اطلالتها قميصا باللون الابيض، وبأكمام طويلة، ومربوط من منطقة الخصر، وهو ما كشف عن بطنها، وارتدت عليه بنطلون جينز ثلجي، وهو ما ابرز اناقتها بشكل كبير.



وتركت نرمين ماهر شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة بسيطة، وغير متكلفة، وابرزت نيرمين ماهر ملامحها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، الآي شادو، مع وضع اللون البني كاحمر شفاه.



وأكملت نيرمين ماهر إطلالتها باختيار بعض الأكسسورات الناعمة، حيث اكتفت بارتداء ساعة يد باللون الفضي، وطلاء اظفر باللون النبيتي.



وإليكم الصورة التي تبرز تفاصبل إطلالتها..