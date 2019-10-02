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رياضة

أول تعليق من فايلر على فوز الأهلي برباعية أمام الإنتاج الحربي

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:59 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عبّر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري.

وقال "فايلر" خلال المؤتمر الصحفي إن الأهلي حقق المطلوب بحصد الثلاث نقاط وتسجيل عدد وافر من الأهداف، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، وخلق العديد من الفرص للتسجيل، فيما أشاد بنجاح محمد الشناوي في التصدي لكرة خطيرة ببداية الشوط الثاني، وهو ما ساهم في استمرار التقدم وتسجيل بقية الأهداف.

وأضاف أن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل ومختلف، ولا يمكن الحديث عن ثبات تشكيل الفريق، مشيرًا إلى أن لكل مباراة ظروفها، وهدف الجهاز الفني هو توفير بدائل جاهزة في كل مركز خاصة إن الأهلي يخوض عدد كبير من المباريات في فترة زمنية قصيرة.

وأشار فايلر إلى أن ظروف إقامة مباراة أسوان بعد 3 أيام من لقاء الإنتاج في درجة حرارة عالية، تدفع الجهاز الفني إلى تجهيز كافة اللاعبين للتعامل مع أي ظروف متعلقة بهذا الضغط .

ولفت إلى أن خلق فرص عديدة للتسجيل أمر إيجابي للغاية في ظل الهدف الأساسي للفريق وهو الاستمرار في تحقيق الانتصارات.

وألمح المدير الفني إلى أن سير كل لقاء يحدد المهام المطلوبة من كل لاعب والتي يتم تعديلها وفقا للمباريات، مؤكدا أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء جميع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز دائمًا.

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