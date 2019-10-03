حظك اليوم الخميس 3 - 10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 3 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 3 -10 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 3 أكتوبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟



حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ وتستطيع اليوم أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

عاطفيا: رغم الضغوط والعصبية، لديك اليوم كل الأدوات التي تجعلك مبهرا ومؤثرا في الجنس الآخر وتبدو في أوج تألقك.





حظك اليوم الخميس3- 10 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يلهمك بقيمة كل ما هو جيد وتحافظ عليه والفرصة سانحة لتخطط جيدا للمستقبل.

عاطفيا: المريخ في منزل الحب يمنحك مشاعر حب ورومانسية واليوم مناسب لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.



حظك اليوم الخميس3- 10 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتأنى اليوم في أقوالك ولا تتسرع في اتخاذ قرار.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا عليك اليوم أن تكون دبلوماسيا مع الطرف الآخر كي



حظك اليوم الخميس3- 10 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العمل يمنحك إصرارا على إنجاز واجباتك، فقط لا تبالغ في تشبثك برأيك.

عاطفيا: حاذر من المبالغة في انفعالاتك.. تماسك ولا تفقد أعصابك حتى ولو واجهت استفزازا.



حظك اليوم الخميس3- 10 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بالراحة النفسية وتغمر الجميع بطاقتك العاطفية.

مهنيا واجتماعيا: تسعد بوقتك وتعبر عن وجهات نظر جديدة وتوسع نطاق اتصالاتك.



حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة ولا تتذمر إذا تعطلت أمور.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.





حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: اليوم تجد أنك تميل إلى الاعتدال في كل شيء، وتبدو متزنا جدا وينفعك ذلك.

اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعبير عن مشاعرك وأفكارك بطلاقة وترد على كل سؤال بلباقة.



حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للتركيز على المال والأعمال فقط اعتن بحساباتك ولا تتسرع كي تحقق نجاحا وربحا.

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تقفز فوق العقبات وأن تتخلص من أي تشوّش بداخلك.





حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: رغم الضغوط تجد أنك مازلت قادرا اليوم على الاجتهاد واقتحام ميادين جديدة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يمنحك ثقة بالنفس وتثبت وجودك وتؤثر فيمن حولك بذكاء.





حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وصحيا: رغم الضغوط تستطيع أن تتغلب على أي إجهاد أو مسئوليات توضع على عاتقك إذا نظمت جهودك، فقط لا تعلن عن خططك!

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال والغموض قليلا فقط تجنب التعالي.



حظك اليوم الخميس3- 10 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: الشمس في منزل الحظ تساعدك على تنمية أعمالك وأموالك بمهارة ملحوظة وتعطي مثالا رائعا.

عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وقد تجد اليوم إخلاصا ومساندة من الأحباب أو الأصحاب وقد تساعدك الأفلاك على اكتشاف حقيقة البعض.





حظك اليوم الخميس 3- 10 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس وعليك اليوم ألا تعذب نفسك بعدم الرضا واستفد مما هو متاح.

عاطفيا واجتماعيا: الفلك يدعوك في هذه الفترة أن تقتصد في كلامك كي تأمن شر الجدال