عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بمعاقبة الطلاب المتسببين في نشر الامتحانات بتليجرام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوقيع أقصى عقوبة على  الطلاب التي ثبت تورطهم في نشر صور امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم على جروبات الغش على السوشيال ميديا وخصوصا تليجرام .

جاء ذلك بعد أن قامت جروبات الغش على تليجرام اليوم الأربعاء بمناشدة الطلاب بسرعة تصوير امتحانات اليوم وارسالها عبر تليجرام لبدء نشر الاجابات ، حيث استجاب بعض الطلاب لهذه المناشدة وقاموا بتصوير الامتحانات وارسالها لجروبات الغش على تليجرام مما أدى إلى تداول الاسئلة والإجابات إلكترونيا أثناء سير امتحانات الترم الثاني في اللجان .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج واعوانه سواء على تليجرام او فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش او لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وتم التشديد على منع الطلاب من حيازة السماعات، أوالساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً ، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب  وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

وعلى جانب آخر .. أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت آراء الطلاب في أول ايام امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم ، مشيرةً إلى أن معظم الطلاب عبروا ان ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي تم توزيعها في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تلقينا فقط شكوى من  امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي في إدارة المعصرة التعليمية ، حيث شكى الطلاب من صعوبة الادب والقراءة والنصوص المتحررة 

وأضافت  مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن بعض طلاب الصف الاول الثانوي شكوا من استعجال المراقبين لهم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لينتهوا سريعا من اداء الامتحان واغلاق المنصة الالكترونية

ومن ناحية أخرى تفقدت  زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ ، إنتظام سير أعمال إمتحانات الترم الثاني 2024  " دور أول "للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية

حيث تابعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية انتظام سير اللجان الامتحانية للصف الاول الثانوي ، واطمأنت من دخول جميع الطلاب على منصة الامتحان بدون أي أعطال ، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح والتميز. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

بيان عاجل من الإمارات بشأن سيطرة الاحتلال على معبر رفح الفلسطيني

نجم الزمالك الحالي يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه منذ ثلاث سنوات

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

ترشيحاتنا

ضربة جديد لـ كييف.. روسيا تسيطر على بلدتين بخاركيف الأوكرانية

مقـ.ــتل جندي من جيش الاحتلال في هجوم حزب الله على موقع المالكية

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

آخر فرصة لإعادة ابنائكم.. رسالة تحذيرية من حماس لأهالي الأسري الإسرائيليين

حرب باردة إلكترونية.. بولندا تعلن تعرضها لهجمات سيبرانية لها صلة بـ روسيا

أفراح واستقبالات في إيبارشية أسيوط بمشاركة قياداتها.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبرنس.. نانسي عجرم تستعرض رشاقتها | شاهد

بالمايوه.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-