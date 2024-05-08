ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب بمعاقبة الطلاب المتسببين في نشر الامتحانات بتليجرام

أصدرت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتوقيع أقصى عقوبة على الطلاب التي ثبت تورطهم في نشر صور امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم على جروبات الغش على السوشيال ميديا وخصوصا تليجرام .

جاء ذلك بعد أن قامت جروبات الغش على تليجرام اليوم الأربعاء بمناشدة الطلاب بسرعة تصوير امتحانات اليوم وارسالها عبر تليجرام لبدء نشر الاجابات ، حيث استجاب بعض الطلاب لهذه المناشدة وقاموا بتصوير الامتحانات وارسالها لجروبات الغش على تليجرام مما أدى إلى تداول الاسئلة والإجابات إلكترونيا أثناء سير امتحانات الترم الثاني في اللجان .

وحذرت وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية جميع الطلاب من الانسياق وراء جروبات شاومينج واعوانه سواء على تليجرام او فيس بوك، حيث تم التأكيد على أن أي محاولة للغش او لتصوير الامتحان سوف تعرض صاحبها للعقاب فورا وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وتم التشديد على منع الطلاب من حيازة السماعات، أوالساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائياً ، مع تحذير الطلاب من أن أي محاولة للغش ستعتبر ستؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطلاب وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

وعلى جانب آخر .. أكدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها رصدت آراء الطلاب في أول ايام امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم ، مشيرةً إلى أن معظم الطلاب عبروا ان ارتياحهم لمستوى الأسئلة التي تم توزيعها في لجان امتحانات الترم الثاني 2024 اليوم

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، تلقينا فقط شكوى من امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الصف الأول الثانوي في إدارة المعصرة التعليمية ، حيث شكى الطلاب من صعوبة الادب والقراءة والنصوص المتحررة

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن بعض طلاب الصف الاول الثانوي شكوا من استعجال المراقبين لهم داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2024 لينتهوا سريعا من اداء الامتحان واغلاق المنصة الالكترونية

ومن ناحية أخرى تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٨ ، إنتظام سير أعمال إمتحانات الترم الثاني 2024 " دور أول "للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة النصر الرسمية لغات التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية

حيث تابعت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية انتظام سير اللجان الامتحانية للصف الاول الثانوي ، واطمأنت من دخول جميع الطلاب على منصة الامتحان بدون أي أعطال ، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح والتميز.