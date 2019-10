بكلمات مؤثرة.. كاميلا كابيلو تروج لأغنيتها الجديدة Cry for me

روجت المغنية اللاتينية كاميلا كابيلو لأغنيتها الجديدة cry for me من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.



وغردت كاميلا كابيلو: "أظن كل شخص ينتابه هذا الشعور في يوم من الأيام عندما استطاع حبيبه ان ينساه سريعا وقبله .. بالتأكيد تريد ان تراهم سعداء ولكن ليس بهذه السرعة".



وأضافت: "هذه الجمعة سوف تطرح اغنية Cry for me".



يشار إلى أن كاميلا كابيلو طرحت منذ اسابيع أغنيتها الجديدة Shameless وقبلها اغنية Senorita الذي شاركت في غنائها مع المغني الأمريكي شون مينديز.