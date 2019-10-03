السر الحقيقي وراء اختيار آبل رمز التفاحة المقضومة شعارا

في أوقات فراغنا، يجول بخاطرنا أسئلة من نوع《كيف بدأ الخلق؟، هل خلقت الدجاجة أولا أم البيضة؟، بالطبع قد صادفتنا عقولنا بطرح هذه الأسئلة في مرة من المرات، وهي الأسئلة التي دائما ما تستفسر عن أصل أي شيء في الوجود، فهل تساءلت يوما《لما التفاحة الموجودة على ظهر أجهزة آبل مقضومة؟》.





بالتأكيد جميعنا تساءلنا في وقت ما عن سبب اختيار شركة آبل رمز تفاحة مقضومة وليست تفاحة سليمة، وكان من المثير للاهتمام معرفة الإجابة عن هذا السؤال الذي أجابه《روب جانوف》، وهو الشخص الذي صمم شعار آبل بنفسه.





وقبل أن نتطرق إلى إجابة جانوف، من الجدير بالذكر أن معظم الأشخاص اعتقدوا أن هذا الرمز يعبر عن قضمة سيدنا آدم للثمرة المحرمة التي أغوته بها حواء على تناولها ويرى آخرون أن اختيار رمز التفاحة من الأساس يعود إلى التفاحة التي سقطت على نيوتن التي أدت إلى ازدهار التكنولوجيا في وقتنا الحالي، وغيرها العديد والعديد من الأقاويل الأخرى.



