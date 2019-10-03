متابع لـ حلا شيحة: لما انتي واثقة من نفسك قفلتي التعليقات ليه.. شاهد

فى الفترة الأخيرة من مهرجان الجونة قامت الفنانة حلا شيحة بقفل التعليقات على بعض الصورة الخاصة بها.





وبعد فتحها مؤخرًا وقامت بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" واجهت أسئلة متابعيها.





قام أحد متابعيها بتوجيه سؤال فى أحد التعليقات وهو:





لما انتى واثقة فى نفسك بتقفلى comment ليه؟



