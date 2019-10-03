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فن

متابع لـ حلا شيحة: لما انتي واثقة من نفسك قفلتي التعليقات ليه.. شاهد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:42 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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القسم الميدانى
فى الفترة الأخيرة من مهرجان الجونة قامت الفنانة حلا شيحة بقفل التعليقات على بعض الصورة الخاصة بها. 

وبعد فتحها مؤخرًا وقامت بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" واجهت أسئلة متابعيها.

قام أحد متابعيها بتوجيه سؤال فى أحد التعليقات وهو: 

لما انتى واثقة فى نفسك بتقفلى comment ليه؟

كانت حلا شيحة تألقت خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة، وظهرت بعدة فساتين مميزة جعلتها حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تخلت عن حجابها وعادت للوسط الفني مؤخرًا وعاودت الظهور والمشاركة في أعمال درامية حيث ظهرت في مسلسل زلزال مع النجم محمد رمضان في شهر رمضان الماضي.
متابع لـ حلا شيحة: لما انتي واثقة من نفسك قفلتي التعليقات ليه.. شاهد
متابع لـ حلا شيحة: لما انتي واثقة من نفسك قفلتي التعليقات ليه.. شاهد
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