مكة تتعرض لعاصفة رعدية غير مسبوقة.. فيديو

نشرت صحيفة "سبق" السعودية مقطع فيديو لعاصفة رعدية قوية تعرضت لها مكة المكرمة والمراكز الواقعة شمالها؛ حيث صاحبت الأمطارَ الغزيرة صواعق قوية ورياح شديدة.



وعبرت العاصفة الرعدية أحياء جنوب وجنوب غرب مكة؛ حيث سالت العديد من الشعاب والأودية، وتأتي هذه الأمطار قبل دخول موسم الوسم يوم ١٦ أكتوبر.



وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أعلنت -مطلع الأسبوع - عن تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة؛ ابتداء من يوم الثلاثاء وتستمر إلى الجمعة.



