كـ الأميرات.. درة تبهر متابعيها على السوشيال ميديا

نشرت درة ستوري جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، تحمل إطلالة مميزة لها كالأميرات.



وأطلت درة بـ فستان جنزاري غامق بقصات جذابة، ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بخاتم رقيق يدعم إطلالتها الجذابة وكشفت الإطلالة عن رشاقتها.



من الناحية الجمالية وضعت درة ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية، وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا والايشادو مع أحمر شفاه باللون البينك الهادئ.