ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار قرب محكمة في باكستان إلى 32 قتيلا ومصابا

أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بالقرب من إحدى المحاكم في العاصمة "إسلام آباد"، إلى 12 قتيلا و20 مصابا على الأقل.



وأفادت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بأنه تم نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات من أجل تلقي العلاج، مشيرة إلى أن فرق الطوارىء وتفكيك القنابل هرعت إلى موقع الحادث وقامت بتطويق المنطقة.. وأضافت أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وملابسات الانفجار.



وأشارت القناة إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في جميع أرجاء العاصمة "إسلام آباد" عقب الانفجار، وخاصة حول المكاتب الحكومية والمباني القضائية والمناطق شديدة الحراسة.

