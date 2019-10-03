درجات الحرارة تعاود الارتفاع.. الأرصاد تكشف طقس الغد والقاهرة تسجل 34 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 3‪4 درجة مئوية



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.



وتكون حالتا البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية تكون على المتوسط جنوبية غربية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

