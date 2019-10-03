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تعليم

ختام فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحى للهواة.. صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
اختتمت اليوم، الخميس، فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة، والذي نظمته فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية، "دورة الفنان الراحل كرم مطاوع"، بحضور الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة.

شارك في الملتقى هواة من عدة جامعات، بالإضافة لفرق التمثيل الحرة من الهواة، وقد بلغ عدد العروض المقدمة خلاله 30 عرضا مسرحيا تأهل منها 8 عروض.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته لمشاركته في تكريم اسم فنان قدير من رموز وعلامات المسرح والسينما المصرية، وهو الفنان كرم مطاوع، والذى تميزت مسيرته الفنية بالعطاء والتنوع وكانت جديرة بالفخر والاحترام.

شهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بدور متميز في إقامة الملتقى، بالإضافة إلى توزيع الجوائز المالية وشهادات التقدير على الفرق الفائزة.

وشارك فيه الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والسفير حسام الدباس، قنصل فلسطين بالإسكندرية، ويوسف إسماعيل، رئيس المسرح القومي، والدكتور محمد زميل، صاحب مبادرة زكاة العام، والدكتور محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، وعدد من رواد المسرح القومي.
ختام فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحى للهواة.. صور
ختام فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحى للهواة.. صور
ختام فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحى للهواة.. صور
ختام فعاليات ملتقى الإسكندرية المسرحى للهواة.. صور
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