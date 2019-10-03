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منوعات

التكنولوجيا هتقضي على المهنة.. خطاط يكشف أسباب اندثار عمله.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:57 م
صدى البلد
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أحمد قطب - عدسة : إيهاب أشرف
ظهور الخط العربي وتنوع أشكاله جاء نتيجة مرونة الحروف العربية وسهولة انسيابها، واختلاف أقلامها، ووضوح أشكالها، وتنوعت أشكال الخط العربي وأصبح لكل خط قواعده التي تتحكم به.

ومع انتشار التكنولوجيا الحديثة بدأت مهنة الخطاط تتراجع واللجوء الي كتابة اللوحات واللافتات باستخدام الحاسوب بدلا من الخطاط لامتياز الحاسوب بالسرعة والدقة والتنوع في أنواع الخطوط .

وقال احمد كامل خطاط: "انا ورثت مهنة الخطاط أب عن جد وبدات اتعلم انواع الخطوط وطرق كتابتها منذا الصغر واكتسبت خبرة كبيرة من أبي، وكتابة الخط العربي صعبة جدا وتحتاج الي مهارات خاصة".

واضاف كامل ان مهنة الخطاط هي مهنة فنية في المقام الأول ولكن بدات تتراجع هبسبب التقدم التكنولوجي واستخدام الحاسوب في كتابة الخطوط اليكترونيا لذلك تتميز الكتابة باستخدام الحاسوب بالسرعة والدقة، موضحا ان الأفضل هو استخدام اليد والأدوات البسيطة في كتابة اللافتات واللوحات لان خط اليد افضل في الشكل ويوجد به روح لا يمكن أن تكون موجودة بالحاسوب بالاضافة الي عدم وجود خطوط تضاهي جمال خط اليد، لذلك لا يمكن أن تندثر هذه المهنة مع مرور الوقت .

وتابع: "انواع الخطوط كثيرة ومنها الرقعة والنسخ والديواني والخط الثولث، واكثر الخطوط استخداما هو خطي الرقعة والنسخ"، موضحا ان كتابة الخط العربي لا تتعلق بأن خط يد الخطاط في الكتابة العادية جيد ام سئ يمكن أن يكون صاحب الخط السئ من افضل خطاطين الوطن العربي لان الخط العربي يعتمد علي الموهبة .

واشار علي ان الخط ينقسم الي قسمين الاول هو الكتابة الصغيرة وهي الكتابة باستخدام الأدوات من ملي الي أربعة ملي والقسم الثاني وهو خط الجالي وهو يبدأ من خمسة ملي، لافتا إلى ان الأدوات المستخدمة تصنع من اخشاب البسط والبامبو ويمكن أن يتم تجهيز الحبر في المنزل أو شرائه جاهزا.
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