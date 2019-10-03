Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بشعر مبلل.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث إطلالة لها

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأه
شاركت أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة صباحية أنيقة، معلقة على الصورة "صباح الخير ♥️".

وظهرت أسماء بـ فستان روز بنصف أكمام وتوب أبيض وكانت إطلالة هادئة وبسيطة، وكان شعرها الاسود مبلل ومنسدلاً على كتفيها ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً "صباح الورد الجوري".

ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق وخاتم أنيق، ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر.
Advertisements

ترشيحاتنا

صدمة.. الحكومة تمنع ترخيص السيارات بعد مرور 10 سنوات على إنتاجها

بسبب مباراة أسوان.. سيد عبد الحفيظ يهاجم اتحاد الكرة

تفاصيل جديدة فى قضية مقتل خاشقجى

أسلوبه لا يناسب المدرب.. كريم شحاتة: صالح جمعة مستبعد الفترة المقبلة

سعر الدولار اليوم 3 - 10 - 2019 وأسعار العملات الأجنبية.. فيديو

بملاءة سرير.. طفل بالإعدادي يخنق شقيقته في ميدان الجيزة

Advertisements

بينها الحديد والأسمنت والسيراميك.. الحكومة تعلن خفض أسعار الغاز لـ 5 صناعات إلى 5.5 و 6 دولارات

القميص الذي أرتديه أغلى من بيتكم.. ثورة غضب ضد فنانة شهيرة

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز في الأسواق

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

رجل الأزمات الأول.. مرتضى منصور يوجه قذائف إلى الخطيب والمرأة الحديدية ومحمد صلاح

رغم إشادة فايلر بقدراته.. نجم الأهلي يطلب الرحيل الي الاتحاد السكندري.. تفاصيل

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

بحكم قضائي.. علاوتان للموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية بأثر رجعي.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

تجميد النشاط.. جلسة نارية غدا في الأهلي بعد تجاوزات مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر