بشعر مبلل.. أسماء أبو اليزيد تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت أسماء أبو اليزيد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة صباحية أنيقة، معلقة على الصورة "صباح الخير ♥️".



وظهرت أسماء بـ فستان روز بنصف أكمام وتوب أبيض وكانت إطلالة هادئة وبسيطة، وكان شعرها الاسود مبلل ومنسدلاً على كتفيها ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلاً "صباح الورد الجوري".



ولم تتكلف فى اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق وخاتم أنيق، ووضعت ميكب بالوان الترابية التي تناسب بشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينيها بالماسكرا مع أحمر شفاه باللون الأحمر.