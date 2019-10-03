فيديوجراف | خطيبة مصطفى أبو تورتة تحصد هدايا بالجملة

بعد تصدر أزمة نهال الشهيرة بخطيبة مصطفى أبو تورتة تريند جوجل وتويتر انهالت العروض عليها من المحلات الشهيرة لاستغلال التريند وتعويضها عن صدمة يوم خطبتها.



عرض مطعم شهير بمدينة نصر عشاءً مجانيًا لها ولأسرتها، كما عرض أحد الفنادق بمدينة دهب الإقامة مجانًا من أجل تهدئة أعصابها.



ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.