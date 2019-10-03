Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حريق في المبنى الإداري بمطار القاهرة دون خسائر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:07 م
مطار القاهرة _ صورة
مطار القاهرة _ صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، حريقاً محدوداً، الخميس، داخل المبنى الإداري، نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الأدوار، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات. 

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن العاملين بالمكاتب الإدارية، في مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، فوجئوا بانبعاث دخان من أحد كابلات الكهرباء بأحد أدوار المبنى. 

وجرى الاتصال بعمليات المطار والمطافيء التي تواجدت خلال دقائق، ونجحت في السيطرة علي الحريق المحدود وإخماده قبل امتداده لباقي الكابلات، وقامت سلطات المطار والبحث الجنائى بمعاينة مبنى الشركة، ورجّحت السلطات أن السبب ماس كهربائي. 

وأكدت مصادر أن الحريق لم يؤثر بأى صورة على حركة التشغيل داخل المطار، ولم يشعر الركاب بأى شىء داخل صالات السفر والوصول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عقبال اللي جاي.. مدير تعاقدات الأهلي يعلق على رباعية الإنتاج الحربي

عليا الطلاق هل يقع بها طلاق.. علي جمعة يوضح كفارتها.. فيديو

علي جمعة: هذه الأذكار تنير القبر وتغفر الذنوب وتستر العيوب

احذفها من هاتفك فورا.. 5 تطبيقات تدمر موبايلك.. أبرزها فيسبوك

هشام طلعت مصطفى وبورتو أبرز المستثمرين.. الصعيد الخير القادم عقاريا

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دوللي شاهين في صدى البلد للحديث عن إطلالاتها الجريئة وأغنياتها وحب حياتها

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

صمداي.. بيت الدلافين الأجمل في بقاع البحر الأحمر