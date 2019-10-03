حريق في المبنى الإداري بمطار القاهرة دون خسائر

شهد مطار القاهرة الدولي، حريقاً محدوداً، الخميس، داخل المبنى الإداري، نتيجة حدوث ماس كهربائي بأحد الأدوار، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون حدوث أي إصابات.





وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن العاملين بالمكاتب الإدارية، في مبنى الركاب رقم "1" المعروف بالمطار القديم، فوجئوا بانبعاث دخان من أحد كابلات الكهرباء بأحد أدوار المبنى.





وجرى الاتصال بعمليات المطار والمطافيء التي تواجدت خلال دقائق، ونجحت في السيطرة علي الحريق المحدود وإخماده قبل امتداده لباقي الكابلات، وقامت سلطات المطار والبحث الجنائى بمعاينة مبنى الشركة، ورجّحت السلطات أن السبب ماس كهربائي.



