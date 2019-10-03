الغباري: إسرائيل بعد نصر أكتوبر تستهدف مصر عبر حروب الجيل الرابع

وبدأ اللواء محمد الغبارى محاضرته بالتأكيد على أن الوعى يأتى من المعلومة السليمة لان الفكر يؤدى إلى حسن القرار، ثم تحدث عن استراتيجية الخداع الاستراتيجى الذى قامت به مصر قبل بداية الحرب والتى أظهرت التفوق المصرى فى إقناع إسرائيل بأن مصر غير مؤهلة لدخول حرب فى الوقت الراهن.



وأكد الغبارى ان خطة الخداع الاستراتيجي تمثل50% من نصر حرب أكتوبر و سمحت لمصر بالتفوق على التقدم التكنولوجي والتسليحي الإسرائيلي عن طريق إخفاء أي علامات للاستعداد للحرب وحتى لا تقوم إسرائيل بضربة إجهاضية للقوات المصرية في مرحلة الإعداد على الجبهة، واشتملت الخطة على ستة محاور رئيسية، إجراءات تتعلق بالجبهة الداخلية، إجراءات تتعلق بنقل المعدات للجبهة، إجراءات خداع ميدانية،إجراءات خداع سيادية، تأمين تحركات واستعدادات القوات المسلحة ، توفير المعلومات السرية عن العدو وتضليله.



وأضاف اللواء محمد الغبارى أن حرب أكتوبر كانت الأعظم من خلال المواجهة المباشرة مع العدو، لذا قررت إسرائيل مواجهة مصر عن طريق حروب الوكالة وهي أساس حروب الجيل الرابع، موضحا أن حروب الجيل الرابع أربعة أقسام أولها الحرب بالوكالة، والثانية الحصار الاقتصادي المؤسسي الدولي، والقسم الثالث إيجاد دولة فاشلة غير قادرة على إصدار قرار استراتيجي تقوم الدولة الأخرى بالدفاع عن أرضها، أما القسم الرابع فهي الحرب النفسية ويستخدم فيها شائعات للتأثير على المواطنين.



وتأتى الندوة بتنظيم من إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف منار السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

عقدت جامعة قناة السويس ندوة حول القيادة بين الماضى والحاضر حضرها اللواء دكتور محمد الغبارى مستشار أكاديمية ناصر العسكريه احتفالا بأعياد أكتوبر المجيدة .وأهدى الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة درع جامعة قناة السويس لـ الغبارى تقديرا من الجامعة لأحد ابطال حرب أكتوبر المجيدة .بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطنى وقام الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بإلقاء كلمة مؤكدا للطلاب أن الحديث عن أكتوبر ممتد و متنوع وان الهدف من عقد الندوات هو الفهم والتعرف على الماضى وذلك لكى نستطيع فهم المستقبل والتحديات التى تواجه مصر فى هذه المرحلة الصعبة التى نمر بها.