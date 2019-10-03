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أخبار البلد

بعد قرار رئيس الوزراء.. لماذا خفضت الحكومة أسعار الغاز لعدد من الصناعات

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 02:50 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة تسعير الغاز لعدد من الصناعات، ومنها الأسمنت والسيراميك لتدعيم هذه الصناعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء، أنه تم تخفيض تكلفة أسعار الغاز ليسمح باستمرار هذه الصناعات، لافتا إلى أنه تلقى عددا من الشكاوى من المصنعين بارتفاع أسعار الطاقة، لذلك قام باتخاذ هذا القرار دعما للقطاع الخاص.

وأوضح أن ذلك كانت توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.
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