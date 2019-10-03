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ديني

المفتي السابق يصحح مفهوما خاطئا عن مقولة رجل قلبه معلق بالمساجد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 04:20 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الصلاة عبادة تحتاج إلى تعود ومحافظة لذا أمرنا الله ببدايتها من الطفولة حتى يتعلق قلب الطفل بالمسجد.

وأضاف "جمعة"، في احدى الدروس الدينية ، أن "تعلق القلب بالمساجد يعني موضع السجود وليس بنيان المسجد، وبالتالي فقلبه متعلق بالصلاة لله تعالى والسجود له وكذلك أدائها في وقتها وعدم التخاذل عنها".

وأشار إلى أن دوام ذكر الله يجعلنا نحافظ على الصلاة ومن وجد نفسه غير مداوم على أدائها، فليلزم الذكر الكثير.
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