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فن

الأمريكية اليز لبيك تطرح أول البوماتها المصرية سقارة أكتوبر الجاري

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:15 م
اليز لبيك
اليز لبيك
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سعيد فراج
انتهت المطربة الأمريكية اليز لبيك، من تسجيل أغاني ألبوم جديد تحت عنوان "سقارة"، تم إنتاجه بالكامل في مصر بالتعاون مع عدد كبير من صناع الأغنية المصريين، وسيتضمن اغاني باللهجة المصرية، من توزيع المنتج ريتشارد الحاج وشبكة موسيقى، وسيتم طرحه خلال أيام عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، وعدد كبير من المتاجر الرقمية.

"اليز" قالت في تصريحات صحفية: الألبوم الجديد مختلف يمزج بين الموسيقي الغربية والعربية، وسيحمل العديد من المفاجآت، كونه مصري في كل تفاصيله، و قمت بالمشاركه في تلحينه كاملا، وغناءه،و تعاونت خلاله مع فريق "بساطة" الغنائي، وأعتبره الأقرب إلى قلبها لأن كلماته تعبر عنها ولأنه رومانسي من الدرجة الأولى".

وأضافت :انا دائما ما كنت وسأظل متأثره بالموسيقى العربية ودائما ما استمع لاغاني الأسطورة محمد منير وكذلك عمرو دياب صاحب المدرسة الخاصة في الغناء".

معروف ان المنتج ريتشارد الحاج سوف يطرح كذلك خلال أيام سينجل جديدة للمطربة فاطمة عيد تحمل عنوان "أضحك وسيبها"، كلمات الشاعر أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني ، توزيع عمرو عبد الفتاح، هندسة صوتية ماهر صلاح، منتج فني إسلام بيبو.
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