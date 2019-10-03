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توك شو

تحدي بدني و نفسي.. آسر ياسين يتحدث عن تجربته في تراب الماس و30 يوم ..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:54 م
الفنان آسر ياسين
الفنان آسر ياسين
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قسم التوك شو
قال الفنان آسر ياسين ، إن مهرجان الجونة السينمائي بدايته موفقة جدا واختيار الأفلام جيد جدا والتنظيم علي اعلي مستوي، مشيرا إلى أن كل القائمين بتنظيم المهرجان قاموا بعملهم على أكمل وجه.

واوضح آسر ياسين ، من خلال حواره المذاع علي قناة "تن" أن أكثر ما جذبه لعمل بطولة فيلم "تراب الماس" هو الرواية وشخصيته التي يقوم بعملها في الفيلم وما فيها من تحدي بدني و نفسي و فني لكي تظهر الشخصية بالشكل المناسب.

وأشار آسر ياسين، الي أنه سعيد جدا بالعمل مرة أخرى مع الفنان محمود حميدة والفنانة منة شلبي وعزت العلايلي وخالد الصاوي و محمد ممدوح، مضيفا ان كل هؤلاء النجوم من أفضل الممثلين حاليا و انه سعيد جدا بالعمل مع هؤلاء النجوم.

وتابع آسر ياسين، أن تجربة مسلسل "30 يوم" جيدة جدا ولكنها صعبة بسبب تصوير حلقات المسلسل بشكل غير مرتب، وانه سعيد جدا بنجاح المسلسل.
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