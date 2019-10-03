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حوادث

السيطرة على حريق بكابينة كهرباء وورشة كاوتش مجاورة للوحدة المحلية بالخصوص

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:15 م
حريق
حريق
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بكابينة كهرباء ملاصقة لسور الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية والذي امتد لورشة الكاوتش الخاصة بالحملة ما أسفر عن احتراق كمية من الإطارات الموجودة بالورشة دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية بلاغا من محمد صلاح رئيس مدينة الخصوص بنشوب حريق في كابينة الكهرباء المجاورة للورشة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمحطة الوسيطة للقمامة.

وانتقل على الفور العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي ومحمد علي نائب رئيس مدينة الخصوص وتم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق بعد امتداده من كابينة الكهرباء لورشة الكاوتش الخاصة بالحملة الميكانيكية المجاورة للكابينه دون أي خسائر تذكر في الأرواح.

وكشفت المعاينة أن السبب المبدئي للحريق وجود ماس كهربائي للكابينة المجاورة لسور الوحدة المحلية والحملة الميكانيكية والمحطة الوسيطة للقمامة، حيث امتد في بعض إطارات السيارة المتهالكة والمستعملة الموجودة بورشة الكاوتش المجاورة للكابينة والتابعة للوحدة المحلية وتمت السيطرة على الموقف.

من جانبه قال محمد صلاح رئيس مدينة الخصوص إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. مشيرا الى أن التالف من الكاوتش كمية صغيرة من الإطارات المستعملة وأنه جري تشكيل لجنة لمتابعة التحقيقات وإعداد تقرير حول ظروف وملابسات الواقعة.
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