6 منافع لا تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فص ثوم على الريق

ينفر البعض من رائحة الثوم، إلا أن له منافع صحية كثير يغفلها كثيرون، فهو بمثابة مضاد قوي للبيكتريا والفيروسات بالجسم ويقوي الجهاز المناعي، وله فوائد صحية أخرى مرتبطة بمستوى الضغط والكوليسترول وكذلك علمية الهضم.



عادة ما نسمع عن نصائح بعض الأطباء بضرورة تناول فص ثوم على الريق، فهذه العادة لها العديد من الفوائد الصحية بحسب موقع health24 :



1- بلع فص ثوم طازج على الريق يعمل على تخفيض الضغط المرتفع، لأنه يحتوي على مادة الأليسين التي تساعد على استرخاء العضلات وانخفاض الضغط العالي، لذا يفضل تناول فص ثوم لمرضى الضغط قبل تناول وجبة الإفطار.



2- تناول فص ثوم على الريق مهم للبشرة، وأنه يعمل على تجديد خلايا البشرة ويمنع الشيخوخة المبكرة ويحارب تجاعيد الوجه.



3- فص الثوم على الريق يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم .



5- تناول الثوم على الريق يعد بمثابة مضاد حيوي للجسم لقتل البيكتريا ومنع انتقال العدوى والفيروسات ونزلات البرد، لذا يفضل تناول فص ثوم على الريق في فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بنزلات البرد .



6- تناول فص ثوم على الريق أمر هام بعمل الكبد، حيث أنه يساعد على تنشيط عمل الكبد بشكل فعال ويساعد على طرد السموم من الجسم .