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رياضة

محمد صفوت يتأهل لربع نهائي بطولة تشالنجر برشلونة للتنس

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 02:10 ص
محمد صفوت لاعب منتخب
محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس
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أ ش أ
تأهل محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس لربع نهائي بطولة تشالنجر برشلونة عقب الفوز على الإسباني مارتينز بيدرو، المصنف 157 عالميا، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم /الخميس/ في دور الـ 16 من بطولة تشالنجر برشلونة.

ونجح اللاعب المصري في إنهاء المباراة لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و5-7 و6-3 .

وسيلتقي صفوت باللاعب الأسباني جاوما مونار المصنف 102 عالميًا وكان أحسن تصنيف وصل إليه هو 52 عالميًا في مايو الماضي.
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