محمد صفوت يتأهل لربع نهائي بطولة تشالنجر برشلونة للتنس

تأهل محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس لربع نهائي بطولة تشالنجر برشلونة عقب الفوز على الإسباني مارتينز بيدرو، المصنف 157 عالميا، في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم /الخميس/ في دور الـ 16 من بطولة تشالنجر برشلونة.



ونجح اللاعب المصري في إنهاء المباراة لصالحه بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-4 و5-7 و6-3 .



وسيلتقي صفوت باللاعب الأسباني جاوما مونار المصنف 102 عالميًا وكان أحسن تصنيف وصل إليه هو 52 عالميًا في مايو الماضي.