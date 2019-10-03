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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق إلى 29 قتيلا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:26 م
احتجاجات في العراق
احتجاجات في العراق
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شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، بمقتل متظاهر في ساحة الطيران في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق وصلت إلى 29 قتيلا.

وأعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، في وقت سابق من اليوم، إقالة ألف موظف بتهم تتعلق بقضايا اختلاس وهدر بالمال العام.

ويشهد العراق، تظاهرات عديدة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك في بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل والقضاء على الفساد، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجوال، وقطع الانترنت بالكامل في جميع أنحاء العراق.
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