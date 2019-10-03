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رياضة

لأول مرة منذ 2016 بعد حادثة طائرة شابيكوينسي .. لاعب برازيلي يسجل بمفاصل صناعية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:08 م
آلان روشيل
آلان روشيل
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أحمد هاني
سجل البرازيلي آلان روشيل هدف الفوز لصالح فريق جوياس المُعار له من شابيكوينسي على كروزيرو لأول مرة حادثة سقوط الطائرة الشهيرة في 2016.

وبعد عامين نجح آلان روشيل الظهير الأيسر في تسجيل أول هدف رسمي له منذ الحادثة بقميص جوياس في شباك كروزيرو في الدوري البرازيلي، حيث قاد فريقه المُعار له من شابيكوينسي للفوز على كروزيرو والوصول للنقطة رقم 30 بعد مرور 22 جولة.

ويعتبر روشيل هو أول من تم إنقاذه بعد حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة لاميا البوليفية للطيران، وهي الطائرة، التي كانت تقل لاعبي النادي البرازيلي إلى الأراضي الكولومبية لخوض أول مباراة نهائية لهم في بطولة كأس سودا امريكانا.

وكان روشيل أحد الناجين الستة من الطائرة، التي كانت تقل فريق تشابيكوينسي لكرة القدم، قد تحدث مع أحد أطباء أحد مستشفيات مدينة ميديين الكولومبية وكشف له أنه قام بتغيير مقعده داخل الطائرة أثناء الرحلة.


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