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رياضة

رسميا .. كرستيانو رونالدو يعود إلى قائمة منتخب البرتغال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:41 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس المدير الفني الوطني لمنتخب البرتغال عن قائمة أبطال أوروبا التى تخوض معسكر مغلق استعدادًا للتوقف الدولي ومباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

ونشر منتخب البرتغال الأول لكرة القدم لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه الأسماء المستدعاة للتوقف الدولي القادم لمواجهة التشيك وبلغاريا.

ودخل البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد المنتخب ومهاجم يوفنتوس الإيطالي على رأس القائمة بجوار نجوم منتخب برازيل أوروبا.

ويستضيف المنتخب البرتغالي نظيره اللوكسمبورجي في السابع من شهر أكتوبر الجاري، في حين سيحل البرتغال ضيفًا على أوكرانيا بكييف في 14 من نفس الشهر الجاري.


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